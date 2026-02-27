Salon du véhicule d’aventure océan boulevard Louise de Bettignies Fouras
boulevard Louise de Bettignies Plage Nord Fouras Charente-Maritime
Tarif : – –
Début : 2026-04-17
fin : 2026-04-19
Le Salon du Véhicule d’Aventure Océan revient à Fouras-les-Bains après une première édition réussie en 2025.
boulevard Louise de Bettignies Plage Nord Fouras 17450 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 84 60 11 communication@fouras-les-bains.fr
English : Ocean Adventure Vehicle Show
The Ocean Adventure Vehicle Show returns to Fouras-les-Bains after a successful first edition in 2025.
