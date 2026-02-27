Salon du véhicule d’aventure océan boulevard Louise de Bettignies Fouras

Salon du véhicule d’aventure océan

boulevard Louise de Bettignies Plage Nord Fouras Charente-Maritime

Le Salon du Véhicule d’Aventure Océan revient à Fouras-les-Bains après une première édition réussie en 2025.

boulevard Louise de Bettignies Plage Nord Fouras 17450 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 84 60 11 communication@fouras-les-bains.fr

English : Ocean Adventure Vehicle Show

The Ocean Adventure Vehicle Show returns to Fouras-les-Bains after a successful first edition in 2025.

