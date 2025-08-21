Parcours pédestre « La Ville / Les Pras » Oris-en-Rattier Oris-en-Rattier Isère
Circuit pédestre La Ville Les Pras Oris-en-Rattier 1229 rue principale 38350 Oris-en-Rattier Isère Auvergne-Rhône-Alpes
Un parcours familial retraçant les activités d’Oris-en-Rattier à travers l’histoire.
http://roizonnertp.weebly.com/ +33 6 79 51 55 65
English :
A family trail retracing the history of Oris-en-Rattier.
Deutsch :
Ein Familienparcours, der die Aktivitäten von Oris-en-Rattier im Laufe der Geschichte nachzeichnet.
Italiano :
Un percorso familiare che ripercorre la storia di Oris-en-Rattier.
Español :
Un recorrido familiar por la historia de Oris-en-Rattier.
