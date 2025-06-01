Parcours pédestre « Vestiges d’un passé révolu » Oris-en-Rattier Oris-en-Rattier Isère
Parcours pédestre « Vestiges d’un passé révolu » Oris-en-Rattier 1229 rue principale 38350 Oris-en-Rattier Isère Auvergne-Rhône-Alpes
Un parcours familial retraçant le passé économique d’Oris-en-Rattier.
http://roizonnertp.weebly.com/ +33 6 79 51 55 65
English :
A family trail tracing Oris-en-Rattier’s economic past.
Deutsch :
Ein Familienpfad, der die wirtschaftliche Vergangenheit von Oris-en-Rattier nachzeichnet.
Italiano :
Un percorso familiare che ripercorre il passato economico di Oris-en-Rattier.
Español :
Un recorrido familiar por el pasado económico de Oris-en-Rattier.
