Parcours pédestre « Vestiges d’un passé révolu » Oris-en-Rattier 1229 rue principale 38350 Oris-en-Rattier Isère Auvergne-Rhône-Alpes

Un parcours familial retraçant le passé économique d’Oris-en-Rattier.

http://roizonnertp.weebly.com/   +33 6 79 51 55 65

English :

A family trail tracing Oris-en-Rattier’s economic past.

Deutsch :

Ein Familienpfad, der die wirtschaftliche Vergangenheit von Oris-en-Rattier nachzeichnet.

Italiano :

Un percorso familiare che ripercorre il passato economico di Oris-en-Rattier.

Español :

Un recorrido familiar por el pasado económico de Oris-en-Rattier.

