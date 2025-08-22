Parcours pédestre L’Anse de Fouras Fouras Charente-Maritime

Parcours pédestre L’Anse de Fouras

Parcours pédestre L’Anse de Fouras Camping le Cadoret 17450 Fouras Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Une balade sur la petite falaise au nord de Fouras pour admirer les carrelets, appelés aussi pontons ou pêcheries très typiques en Charente-Maritime, véritable image du département. On y pêche des mulets, solettes, crevettes, crabes et même anguilles !

+33 5 46 82 64 64

English : Pedestrian route The Cove of Fouras

A walk on the small cliffs to the north of Fouras to admire the carrelets, also known as pontoons or fisheries, which are very typical of the Charente-Maritime region and are a true image of the department. Mullet, sardines, shrimps, crabs and even eels are caught here!

Deutsch : Pedestrian route The Cove of Fouras

Bei einem Spaziergang auf der kleinen Klippe nördlich von Fouras können Sie die für die Charente-Maritime sehr typischen Carrelets, auch Pontons oder Fischereien genannt, bewundern, die ein echtes Aushängeschild des Departements sind. Hier werden Meeräschen, Seezungen, Garnelen, Krabben und sogar Aale gefischt!

Italiano :

Fate una passeggiata lungo la piccola scogliera a nord di Fouras per ammirare le carrelets, dette anche pontoni o peschiere, molto tipiche della regione Charente-Maritime e vero riflesso del dipartimento. Qui si possono pescare cefali, sogliole, gamberi, granchi e persino anguille!

Español : L’Anse de Fouras

Dé un paseo por el pequeño acantilado al norte de Fouras para admirar los carrelets, también conocidos como pontones o pesqueros, muy típicos de la región de Charente-Maritime y fiel reflejo del departamento. Aquí podrá pescar mújoles, lenguados, gambas, cangrejos e incluso anguilas

Cet itinéraire a été mise à jour le 2022-07-28 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme