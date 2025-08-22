Parcours permanents d’orientation aux Plans d’Hotonnes Haut Valromey Ain

Parcours permanents d’orientation aux Plans d’Hotonnes

Parcours permanents d’orientation aux Plans d’Hotonnes Hotonnes 01260 Haut Valromey Ain Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Seul ou par petits groupes, et le plus rapidement possible, repérez les éléments du terrain, découvrez les balises et poinçonnez votre carte sur l’un des 2 parcours permanents d’orientation au départ du stade de Biathlon aux Plans d’Hotonnes.

http://www.bugeysud-tourisme.fr/ +33 4 79 81 29 06

English : Orienteering course in Plans d’Hotonnes

Alone or in small groups, and as quickly as possible, locate the elements of the terrain, discover the markers and punch your map on one of the 2 permanent orientaeering courses starting from the Biathlon Stadium at Les Plans d’Hotonnes

Deutsch : Orienteering course in Plans d’Hotonnes

Suchen Sie allein oder in kleinen Gruppen und so schnell wie möglich die Elemente des Geländes, entdecken Sie die Markierungen und stempeln Sie Ihre Karte auf einem der 2 permanenten Orientierungsparcours ab dem Biathlonstadion in Les Plans d’Hotonnes.

Italiano :

Da soli o in piccoli gruppi, e il più rapidamente possibile, localizzate gli elementi del terreno, scoprite i marcatori e punzonate la vostra mappa su uno dei 2 percorsi permanenti di orienteering che partono dallo stadio di biathlon di Les Plans d’Hotonnes.

Español : Orienteering course in Plans d’Hotonnes

Solo o en pequeños grupos, y lo más rápido posible, localice los elementos del terreno, descubra las balizas y perfore su mapa en uno de los 2 recorridos permanentes de orientación que parten del estadio de biatlón de Les Plans d’Hotonnes.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-06-19 par Aintourisme source Apidae Tourisme