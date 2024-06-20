Parcours quartier de l’image et port l’Houmeau Angoulême Charente

Parcours quartier de l’image et port l’Houmeau Angoulême Charente vendredi 1 août 2025.

Parcours quartier de l’image et port l’Houmeau

Parcours quartier de l’image et port l’Houmeau Place du Palet 16000 Angoulême Charente Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : Tarif :

Découverte du quartier de l’image et de port l’Houmeau

https://www.angouleme-tourisme.com/ +33 5 45 95 16 84

English :

Discovery of the image district and Port l’Houmeau

Deutsch :

Entdeckung des Image-Viertels und des Hafens L’Houmeau

Italiano :

Scoperta del quartiere dell’immagine e di Port l’Houmeau

Español :

Descubrimiento del barrio de la imagen y de Port l’Houmeau

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-06-20 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme