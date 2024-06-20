Parcours quartier de l’image et port l’Houmeau Angoulême Charente
Parcours quartier de l’image et port l’Houmeau Angoulême Charente vendredi 1 août 2025.
Parcours quartier de l’image et port l’Houmeau
Parcours quartier de l’image et port l’Houmeau Place du Palet 16000 Angoulême Charente Nouvelle-Aquitaine
Durée : Distance : Tarif :
Découverte du quartier de l’image et de port l’Houmeau
https://www.angouleme-tourisme.com/ +33 5 45 95 16 84
English :
Discovery of the image district and Port l’Houmeau
Deutsch :
Entdeckung des Image-Viertels und des Hafens L’Houmeau
Italiano :
Scoperta del quartiere dell’immagine e di Port l’Houmeau
Español :
Descubrimiento del barrio de la imagen y de Port l’Houmeau
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-06-20 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme