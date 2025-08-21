Parcours thématique Lumbin Lumbin Isère

Parcours thématique Lumbin

A travers ce parcours patrimoine, vous découvrirez, les lieux de mémoire du village ou les sites pittoresques en 11 étapes.

Through this heritage trail, you will discover, the places of memory of the village or picturesque sites in 11 steps.

Auf diesem Rundgang durch das Kulturerbe entdecken Sie in 11 Etappen die Erinnerungsorte des Dorfes oder die malerischen Sehenswürdigkeiten.

Attraverso questo percorso del patrimonio, scoprirete i luoghi della memoria del villaggio o i siti pittoreschi in 11 tappe.

A través de este recorrido patrimonial, descubrirá los lugares de memoria del pueblo o los sitios pintorescos en 11 etapas.

