Parcours thématique Lumbin Lumbin Isère
Parcours thématique Lumbin Lumbin Isère vendredi 1 mai 2026.
Parcours thématique Lumbin
Parcours thématique Lumbin 38660 Lumbin Isère Auvergne-Rhône-Alpes
Durée : Distance : Tarif :
A travers ce parcours patrimoine, vous découvrirez, les lieux de mémoire du village ou les sites pittoresques en 11 étapes.
http://www.lumbin.fr/ +33 4 76 08 21 85
English :
Through this heritage trail, you will discover, the places of memory of the village or picturesque sites in 11 steps.
Deutsch :
Auf diesem Rundgang durch das Kulturerbe entdecken Sie in 11 Etappen die Erinnerungsorte des Dorfes oder die malerischen Sehenswürdigkeiten.
Italiano :
Attraverso questo percorso del patrimonio, scoprirete i luoghi della memoria del villaggio o i siti pittoreschi in 11 tappe.
Español :
A través de este recorrido patrimonial, descubrirá los lugares de memoria del pueblo o los sitios pintorescos en 11 etapas.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-09-18 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme