NEST GAMES zone d’atterrissage Lumbin

NEST GAMES

zone d’atterrissage atterissage lumbin Lumbin Isère

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-07

2026-06-06

Le projet Nest Games ( 4ème édition) a pour but d’organiser une manche de coupe du monde d’acrobatie sur le site de St Hilaire du Touvet réunissant les 12 meilleurs pilotes mondiaux qui vont enchaîner des figures spectaculaires afin de gagner cette manche

Lumbin 38660 Isère Auvergne-Rhône-Alpes

English :

The aim of the Nest Games project (4th edition) is to organize a World Cup round of acrobatics on the St Hilaire du Touvet site, bringing together the world?s 12 best pilots who will perform spectacular tricks in order to win this round

L’événement NEST GAMES Lumbin a été mis à jour le 2026-01-06 par Communauté de Communes Le Grésivaudan