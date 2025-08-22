Parcours thématique Saint Maximin Saint-Maximin Isère
Parcours thématique Saint Maximin
Parcours thématique Saint Maximin 38530 Saint-Maximin Isère Auvergne-Rhône-Alpes
Avec ce parcours patrimoine vous découvrirez en 9 étapes, des lieux de mémoires ou sites pittoresques du village.
English :
With this heritage trail you will discover in 9 stages, places of memory or picturesque sites of the village.
Deutsch :
Mit diesem Kulturerbe-Rundgang entdecken Sie in 9 Etappen Erinnerungsorte oder malerische Stätten des Dorfes.
Italiano :
Con questo percorso del patrimonio scoprirete in 9 tappe i luoghi della memoria o i siti pittoreschi del villaggio.
Español :
Con este recorrido patrimonial descubrirá en 9 etapas, lugares de memoria o sitios pintorescos del pueblo.
