Parcours thématique Saint Maximin Saint-Maximin Isère

Parcours thématique Saint Maximin

Parcours thématique Saint Maximin 38530 Saint-Maximin Isère Auvergne-Rhône-Alpes

Avec ce parcours patrimoine vous découvrirez en 9 étapes, des lieux de mémoires ou sites pittoresques du village.

English :

With this heritage trail you will discover in 9 stages, places of memory or picturesque sites of the village.

Deutsch :

Mit diesem Kulturerbe-Rundgang entdecken Sie in 9 Etappen Erinnerungsorte oder malerische Stätten des Dorfes.

Italiano :

Con questo percorso del patrimonio scoprirete in 9 tappe i luoghi della memoria o i siti pittoreschi del villaggio.

Español :

Con este recorrido patrimonial descubrirá en 9 etapas, lugares de memoria o sitios pintorescos del pueblo.

