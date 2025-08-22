Parcours trail 2 vert Fort de Chaudanne Besançon Doubs

Parcours trail 2 vert Fort de Chaudanne 4 Avenue de Chardonnet 25000 Besançon Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 9500.0 Tarif :

Au départ de la Rodia, cet itinéraire vous emmènera sur la colline de Chaudanne, panoramas exceptionnels sur la vieille ville et la Citadelle.
https://espacestrail.run/fr/besancon/parcours/48347  

English :

Starting from the Rodia, this itinerary will take you to the Chaudanne hill, with exceptional panoramas on the old town and the Citadel.

Deutsch :

Von La Rodia aus führt Sie diese Route auf den Hügel von Chaudanne, von wo aus Sie ein außergewöhnliches Panorama auf die Altstadt und die Zitadelle haben.

Italiano :

Partendo dalla Rodia, questo percorso vi porterà sulla collina della Chaudanne, con una vista eccezionale sulla città vecchia e sulla Cittadella.

Español :

Partiendo de la Rodia, esta ruta le llevará hasta la colina Chaudanne, con unas vistas excepcionales del casco antiguo y la Ciudadela.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-05 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data