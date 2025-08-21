Parcours VTT 55 rouge Sur les chemins des maquisards Espace FFC Ain Forestière Aranc Ain

Parcours VTT 55 rouge Sur les chemins des maquisards Espace FFC Ain Forestière

Parcours VTT 55 rouge Sur les chemins des maquisards Espace FFC Ain Forestière Place de la Mairie 01110 Aranc Ain Auvergne-Rhône-Alpes

Circuit assez exigeant au départ du village d’Aranc commun dans sa première partie au N°54. Vous aurez la possibilité d’agrandir cette boucle et de rejoindre les circuits au départ de Boost Center grâce à une liaison si besoin.

English :

A fairly demanding circuit starting from the village of Aranc, the first part of which is common to N°54. You can extend this loop and join the Boost Center circuits via a link if required.

Deutsch :

Anspruchsvoller Rundkurs ab dem Dorf Aranc, der im ersten Teil der Route Nr. 54 entspricht. Sie haben die Möglichkeit, diese Runde zu vergrößern und bei Bedarf über eine Verbindung zu den Strecken ab dem Boost Center zu gelangen.

Italiano :

Un circuito abbastanza impegnativo che parte dal villaggio di Aranc, la cui prima parte è condivisa con il N°54. Se necessario, è possibile estendere questo anello e unire i circuiti che partono da Boost Center tramite un link.

Español :

Un circuito bastante exigente que parte del pueblo de Aranc y cuya primera parte se comparte con el N°54. Puede ampliar este bucle y unirse a los circuitos que parten de Boost Center a través de un enlace si lo necesita.

