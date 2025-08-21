Parcours VTT 71 bleu Vallée de l’Oignin la Belloire Espace FFC Ain Forestière Samognat Ain

Parcours VTT 71 bleu Vallée de l’Oignin la Belloire Espace FFC Ain Forestière

Parcours VTT 71 bleu Vallée de l’Oignin la Belloire Espace FFC Ain Forestière Moulin du Pont 01580 Samognat Ain Auvergne-Rhône-Alpes

Circuit facile au départ du parking du moulin du pont à Samognat avec un faible dénivelé et des chemins roulants qui pourront satisfaire les familles.

English :

An easy trail starting from the Moulin du Pont parking lot in Samognat, with a gentle gradient and rolling paths to suit families.

Deutsch :

Leichter Rundweg ab dem Parkplatz der Mühle Moulin du Pont in Samognat mit geringem Höhenunterschied und rollenden Wegen, die auch Familien zufriedenstellen können.

Italiano :

Un percorso facile che parte dal parcheggio del Moulin du Pont a Samognat, con pendenze lievi e sentieri ondulati adatti alle famiglie.

Español :

Un itinerario fácil que parte del aparcamiento del Moulin du Pont en Samognat, con un desnivel suave y caminos ondulados adaptados a las familias.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-31 par Office de Tourisme du Haut-Bugey source Apidae Tourisme