Parcours VTT 72 Rouge Des Gorges de l’Oignin aux Gorges de l’Ain Espace FFC Ain Forestière Samognat Ain

Parcours VTT 72 Rouge Des Gorges de l’Oignin aux Gorges de l’Ain Espace FFC Ain Forestière

Parcours VTT 72 Rouge Des Gorges de l’Oignin aux Gorges de l’Ain Espace FFC Ain Forestière Moulin du Pont 01580 Samognat Ain Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Circuit intermédiaire au départ du parking du moulin du pont avec une descente technique depuis le hameau de Meuillat jusqu’à la rivière d’Ain avant une remontée jusqu’à Samognat par une route forestière par une pente continue et roulante.

https://www.hautbugey-tourisme.com/ +33 4 74 12 11 57

English :

Intermediate circuit starting from the Moulin du Pont parking lot, with a technical descent from the hamlet of Meuillat to the River Ain before climbing back up to Samognat via a forest road on a continuous, rolling slope.

Deutsch :

Mittelstrecke ab dem Parkplatz der Moulin du Pont mit einem technischen Abstieg vom Weiler Meuillat bis zum Fluss Ain, bevor es auf einer Forststraße über einen kontinuierlichen und rollenden Hang bis nach Samognat hinaufgeht.

Italiano :

Percorso intermedio che parte dal parcheggio del Moulin du Pont con una discesa tecnica dalla frazione di Meuillat al fiume Ain prima di risalire a Samognat attraverso una strada forestale su un pendio continuo e ondulato.

Español :

Recorrido intermedio que parte del aparcamiento del Moulin du Pont con un descenso técnico desde la aldea de Meuillat hasta el río Ain antes de remontar hasta Samognat por una pista forestal en pendiente continua y ondulada.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-31 par Office de Tourisme du Haut-Bugey source Apidae Tourisme