Parcours VTT M6 A l’assaut du Petit Ballon Munster Haut-Rhin

Durée : 240 Distance : 41000.0 Tarif :
Partez à l’assaut de Petit Ballon grâce à ce circuit pour les sportifs !
https://www.vallee-munster.eu/ +33 3 89 77 31 80
English :
Take on Petit Ballon thanks to this circuit for athletes!
Deutsch :
Stürmen Sie Petit Ballon mit dieser Tour für Sportler!
Italiano :
Affrontate la sfida del Petit Ballon con questo tour per sportivi!
Español :
Acepte el reto del Petit Ballon con este recorrido para deportistas
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-04-17 par Système d’informations touristique Alsace