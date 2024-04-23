Parcours VTT M6 A l’assaut du Petit Ballon Munster Haut-Rhin

Parcours VTT M6 A l'assaut du Petit Ballon
Munster, Haut-Rhin, Grand Est, France

Durée : 240 Distance : 41000.0 Tarif :

Partez à l’assaut de Petit Ballon grâce à ce circuit pour les sportifs !

https://www.vallee-munster.eu/ +33 3 89 77 31 80

English :

Take on Petit Ballon thanks to this circuit for athletes!

Deutsch :

Stürmen Sie Petit Ballon mit dieser Tour für Sportler!

Italiano :

Affrontate la sfida del Petit Ballon con questo tour per sportivi!

Español :

Acepte el reto del Petit Ballon con este recorrido para deportistas

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-04-17 par Système d’informations touristique Alsace