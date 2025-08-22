Patrimoine à cheval en Baie du Mont-Saint-Michel Etape 1/3 Bréhal Champeaux Bréhal Manche

Patrimoine à cheval en Baie du Mont-Saint-Michel Etape 1/3 Bréhal Champeaux

Patrimoine à cheval en Baie du Mont-Saint-Michel Etape 1/3 Bréhal Champeaux 50290 Bréhal Manche Normandie

Durée : 330 Distance : 32000.0 Tarif :

Départ 1 La Lande, 50290 Bréhal

Arrivée 5 Route de la Forge, 50530 Champeaux

A quelques kilomètres de votre lieu de départ, se trouve le Havre de la Vanlée. Ce havre sépare la presqu’île de Saint-Martin de la

terre. Il crée un stupéfiant paysage d’herbus gorgés de sel marin et se compose de salines et de prés salés occupés par le moutons. A marée haute, la mer recouvre tout… Y compris la route le traversant.

Ce site remarquable classé en 1988 offre des lumières changeantes exceptionnelles.

English : Patrimoine à cheval en Baie du Mont-Saint-Michel Etape 1/3 Bréhal Champeaux

Start: 1 La Lande, 50290 Bréhal

Finish: 5 Route de la Forge, 50530 Champeaux

Just a few kilometers from your starting point is Havre de la Vanlée. This harbour separates the Saint-Martin peninsula from the

land. It creates a stunning landscape of salt-laden grasslands, salt pans and salt meadows occupied by sheep. At high tide, the sea covers everything… Including the road running through it.

This remarkable site, listed in 1988, offers exceptional light changes.

Deutsch :

Start: 1 La Lande, 50290 Bréhal

Ankunft: 5 Route de la Forge, 50530 Champeaux

Nur wenige Kilometer von Ihrem Abfahrtsort entfernt befindet sich der Havre de la Vanlée. Dieser Hafen trennt die Halbinsel Saint-Martin vom Land

land ab. Er schafft eine atemberaubende Landschaft aus meersalzgetränktem Gras, Salinen und Salzwiesen, die von Schafen bewohnt werden. Bei Flut bedeckt das Meer alles… Auch die Straße, die durch das Gebiet führt.

Diese 1988 unter Denkmalschutz gestellte Sehenswürdigkeit bietet einen außergewöhnlichen Lichtwechsel.

Italiano :

Partenza 1 La Lande, 50290 Bréhal

Arrivo 5 Route de la Forge, 50530 Champeaux

A pochi chilometri dal punto di partenza si trova la Havre de la Vanlée. Questo porto separa la penisola di Saint-Martin dalla terraferma

terraferma. Crea un paesaggio straordinario di praterie salmastre, saline e prati salati occupati da pecore. Con l’alta marea, il mare copre tutto… Compresa la strada che lo attraversa.

Questo sito straordinario, classificato nel 1988, offre una luce mutevole eccezionale.

Español :

Salida 1 La Lande, 50290 Bréhal

Llegada 5 Route de la Forge, 50530 Champeaux

A pocos kilómetros de su punto de partida se encuentra el Havre de la Vanlée. Este puerto separa la península de Saint-Martin de la

tierra firme. Crea un paisaje impresionante de praderas cargadas de sal, salinas y salinas ocupadas por ovejas. Con la marea alta, el mar lo cubre todo… Incluida la carretera que lo atraviesa.

Este extraordinario lugar, declarado monumento en 1988, ofrece una luz cambiante excepcional.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-28 par Normandie Tourisme