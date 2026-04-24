Portes ouvertes de IZABELLE Bâtiment Bréhal
Portes ouvertes de IZABELLE Bâtiment Bréhal dimanche 3 mai 2026.
Bréhal
Portes ouvertes de IZABELLE Bâtiment
3 Rue du Clos des Mares Bréhal Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 14:00:00
fin : 2026-05-03 17:30:00
Date(s) :
2026-05-03
A l’occasion de la Braderie de Bréhal du 3 mai 2026, IZABELLE Bâtiment ouvre ses portes en vous proposant des ateliers cuisines, un jeu concours et un beau showroom à découvrir. .
3 Rue du Clos des Mares Bréhal 50290 Manche Normandie +33 6 52 82 34 76 contact@izabelle-menuiserie.fr
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English : Portes ouvertes de IZABELLE Bâtiment
L’événement Portes ouvertes de IZABELLE Bâtiment Bréhal a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Granville Terre et Mer
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