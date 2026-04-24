Bréhal

Portes ouvertes de IZABELLE Bâtiment

3 Rue du Clos des Mares Bréhal Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 14:00:00

fin : 2026-05-03 17:30:00

Date(s) :

2026-05-03

A l’occasion de la Braderie de Bréhal du 3 mai 2026, IZABELLE Bâtiment ouvre ses portes en vous proposant des ateliers cuisines, un jeu concours et un beau showroom à découvrir. .

3 Rue du Clos des Mares Bréhal 50290 Manche Normandie +33 6 52 82 34 76 contact@izabelle-menuiserie.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Portes ouvertes de IZABELLE Bâtiment

L’événement Portes ouvertes de IZABELLE Bâtiment Bréhal a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Granville Terre et Mer