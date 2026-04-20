Exposition Connexion à la nature de Pascal Benoît Rue du Général de Gaulle Bréhal
Exposition Connexion à la nature de Pascal Benoît Rue du Général de Gaulle Bréhal lundi 27 avril 2026.
Bréhal
Exposition Connexion à la nature de Pascal Benoît
Rue du Général de Gaulle Halle au blé de Bréhal Bréhal Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-04-27
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-04-27
Venez découvrir la très belle exposition de Pascal Benoît Connexion à la nature . Artiste normand, il propose une immersion dans la nature à travers ses peintures acrylique sur toile et aquarelles. Venez découvrir son travail et échanger avec lui lors de cette magnifique exposition.
Entrée libre sur les horaires suivant: 11h 13h et 14h30 18h .
Rue du Général de Gaulle Halle au blé de Bréhal Bréhal 50290 Manche Normandie +33 2 33 61 61 24 communication@brehal.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Exposition Connexion à la nature de Pascal Benoît
L’événement Exposition Connexion à la nature de Pascal Benoît Bréhal a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Granville Terre et Mer
À voir aussi à Bréhal (Manche)
- Expérience de Destination Kayak dans le havre de la Vanlée, Base nautique de Saint-Martin-de-Bréhal Bréhal 20 avril 2026
- Expérience de Destination Pirogue dans les moulières, Base nautique de Bréhal Bréhal 22 avril 2026
- RandoSchool Marche solidaire inter-écoles Rue des Gabions Bréhal 26 avril 2026
- Expérience de Destination Pirogue dans les moulières Base nautique de Bréhal Bréhal 28 avril 2026
- Patrimoine à cheval en Baie du Mont-Saint-Michel Etape 1/3 Bréhal Champeaux Bréhal Manche 1 mai 2026