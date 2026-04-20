Exposition Connexion à la nature de Pascal Benoît Rue du Général de Gaulle Bréhal

Bréhal

Exposition Connexion à la nature de Pascal Benoît

Rue du Général de Gaulle Halle au blé de Bréhal Bréhal Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-27

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-04-27

Venez découvrir la très belle exposition de Pascal Benoît Connexion à la nature . Artiste normand, il propose une immersion dans la nature à travers ses peintures acrylique sur toile et aquarelles. Venez découvrir son travail et échanger avec lui lors de cette magnifique exposition.

Entrée libre sur les horaires suivant: 11h 13h et 14h30 18h .

Rue du Général de Gaulle Halle au blé de Bréhal Bréhal 50290 Manche Normandie +33 2 33 61 61 24 communication@brehal.fr

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English : Exposition Connexion à la nature de Pascal Benoît

L’événement Exposition Connexion à la nature de Pascal Benoît Bréhal a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Granville Terre et Mer