RandoSchool Marche solidaire inter-écoles Rue des Gabions Bréhal

Bréhal

RandoSchool Marche solidaire inter-écoles

Rue des Gabions Camping de la Vanlée Bréhal Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 08:00:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :

2026-04-26

La RandoSchool est une marche solidaire organisée au profit des écoles locales (Jean Monnet Bréhal et Saint-Joseph Bréhal, Coudeville-sur-Mer et Bricqueville-sur-Mer).

Lieu de départ Camping de La Vanlée Saint-Martin-de-Bréhal

Plusieurs parcours de randonnée sont proposés, adaptés à tous les niveaux avec un ravitaillement inclus:

– 7 km (parcours familial), départ à 14h30 avec un goûter,

– 12 km, départ à 13h30 avec une collation et un goûter,

– 25 km, départ à 9h30 avec un apéritif déjeuner, une collation, et un goûter,

– 35 km (parcours pour marcheurs confirmés), départ à 8h30 avec un petit-déjeuner, un apéritif déjeuner, une collation, et un goûter.

Une tombola sera également proposée à l’arrivée.

Les bénéfices de cette journée permettront de financer des projets pédagogiques pour les enfants des écoles participantes, dans une ambiance conviviale et accessible à tous. Inscription en ligne. .

Rue des Gabions Camping de la Vanlée Bréhal 50290 Manche Normandie +33 6 76 45 03 64 randoschoolbbc@gmail.com

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English : RandoSchool Marche solidaire inter-écoles

L’événement RandoSchool Marche solidaire inter-écoles Bréhal a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Granville Terre et Mer