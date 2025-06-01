Patrimoine et châteaux en Vallée de la Laize Laize-Clinchamps Calvados

vendredi 1 août 2025

Patrimoine et châteaux en Vallée de la Laize

Patrimoine et châteaux en Vallée de la Laize 14320 Laize-Clinchamps Calvados Normandie

Durée : 150 Distance : 38000.0 Tarif :

Au rythme de la petite reine, partez à la découverte de la Vallée de Laize et de son patrimoine bâti, témoin d’un riche passé industriel et artisanal moulins, tannerie, etc. sans oublier ses nombreux châteaux, témoins de l’Histoire.

Lors de votre balade à vélo, prenez le temps d’admirer les villages pittoresques que vous traverserez et profitez pleinement de cette escapade 100 % nature.

La boucle est signalée dans les deux sens par la pastille rouge portant le numéro 15.

https://www.calvados-tourisme.com/ +33 2 31 27 90 30

English : Patrimoine et châteaux en Vallée de la Laize

At the pace of the little queen, discover the Laize Valley and its built heritage, witness of a rich industrial and artisanal past: mills, tannery, etc. without forgetting its numerous castles, witnesses of the History

During your bike ride, take the time to admire the picturesque villages that you will cross and enjoy this 100% natural escapade

The loop is marked in both directions by the red sticker with the number 15.

Deutsch :

Entdecken Sie im Rhythmus Ihres Drahtesels das Laize-Tal und sein bauliches Erbe, das von einer reichen industriellen und handwerklichen Vergangenheit zeugt: Mühlen, Gerbereien usw., ohne die zahlreichen Schlösser zu vergessen, die Zeugen der Geschichte sind

Nehmen Sie sich auf Ihrer Radtour die Zeit, die malerischen Dörfer zu bewundern, die Sie durchqueren, und genießen Sie diesen Ausflug zu 100 % in der Natur

Der Rundweg ist in beiden Richtungen mit dem roten Punkt mit der Nummer 15 gekennzeichnet.

Italiano :

Al ritmo della piccola regina, partite alla scoperta della Valle di Laize e del suo patrimonio edilizio, testimone di un ricco passato industriale e artigianale: mulini, concerie, ecc. senza dimenticare i suoi numerosi castelli, testimoni della storia

Durante il viaggio in bicicletta, prendetevi il tempo per ammirare i pittoreschi villaggi che attraverserete e godetevi questa fuga al 100% naturale

L’anello è segnalato in entrambe le direzioni dal numero 15 rosso.

Español :

Al ritmo de la pequeña reina, salga a descubrir el valle del Laize y su patrimonio construido, testigo de un rico pasado industrial y artesanal: molinos, curtidurías, etc., sin olvidar sus numerosos castillos, testigos de la historia

Durante su paseo en bicicleta, tómese el tiempo de admirar los pintorescos pueblos por los que pasará y disfrute de esta escapada 100% natural

El bucle está señalizado en ambas direcciones con el número rojo 15.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-06 par Normandie Tourisme