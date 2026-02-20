Le Pont du Coudray en fête ! Laize-Clinchamps
Le Pont du Coudray en fête ! Laize-Clinchamps dimanche 26 avril 2026.
Le Pont du Coudray en fête !
Le Pont du Coudray Laize-Clinchamps Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 10:00:00
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
LANCEMENT DE LA SAISON D’ANIMATIONS DU PONT DU COUDRAY !
Guinguette au Marronnier et activités de loisirs à tarifs préférentiels chez Cap Orne (offertes pour les habitants de la Communauté de Communes, -50% pour les autres).
LE PONT DU COUDRAY EN FÊTE !
Le dimanche 26 avril 2026, venez au lancement de saison d’animations du Pont du Coudray !
Guinguette au Marronnier Profitez d’un après-midi (dès 13h30) de festivités dans un cadre champêtre à côté de l’Orne pour vous détendre, manger et danser en toute convivialité ! Barbecue dès 12h sur le parking du restaurant.
Découvrez des activités de loisirs à tarif préférentiels chez Cap Orne
• 1 activité par personne offerte pour les habitants de la Communauté de Communes Vallées de l’Orne et de l’Odon, puis les autres à -50% !
• -50% sur toutes les activités pour les personnes extérieures !
Les activités en question
▪ Vélorail (sur réservation)
▪ Pédalo
▪ Kayak
▪ Paddle
Exposition infos à venir .
Le Pont du Coudray Laize-Clinchamps 14320 Calvados Normandie +33 2 31 50 09 72
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Le Pont du Coudray en fête !
LAUNCH OF THE PONT DU COUDRAY ENTERTAINMENT SEASON!
Guinguette at the Marronnier and leisure activities at preferential rates at Cap Orne (free for residents of the Communauté de Communes, -50% for others).
L’événement Le Pont du Coudray en fête ! Laize-Clinchamps a été mis à jour le 2026-02-20 par Orne Odon Tourisme