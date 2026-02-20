Le Pont du Coudray en fête ! Laize-Clinchamps

Le Pont du Coudray en fête !

Le Pont du Coudray Laize-Clinchamps Calvados

Début : 2026-04-26 10:00:00

fin : 2026-04-26

2026-04-26

LANCEMENT DE LA SAISON D’ANIMATIONS DU PONT DU COUDRAY !

Guinguette au Marronnier et activités de loisirs à tarifs préférentiels chez Cap Orne (offertes pour les habitants de la Communauté de Communes, -50% pour les autres).

LE PONT DU COUDRAY EN FÊTE !

Le dimanche 26 avril 2026, venez au lancement de saison d’animations du Pont du Coudray !

Guinguette au Marronnier Profitez d’un après-midi (dès 13h30) de festivités dans un cadre champêtre à côté de l’Orne pour vous détendre, manger et danser en toute convivialité ! Barbecue dès 12h sur le parking du restaurant.

Découvrez des activités de loisirs à tarif préférentiels chez Cap Orne

• 1 activité par personne offerte pour les habitants de la Communauté de Communes Vallées de l’Orne et de l’Odon, puis les autres à -50% !

• -50% sur toutes les activités pour les personnes extérieures !

Les activités en question

▪ Vélorail (sur réservation)

▪ Pédalo

▪ Kayak

▪ Paddle

Exposition infos à venir .

Le Pont du Coudray Laize-Clinchamps 14320 Calvados Normandie +33 2 31 50 09 72

English : Le Pont du Coudray en fête !

LAUNCH OF THE PONT DU COUDRAY ENTERTAINMENT SEASON!

Guinguette at the Marronnier and leisure activities at preferential rates at Cap Orne (free for residents of the Communauté de Communes, -50% for others).

