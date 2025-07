Plaine et bocage Laize-Clinchamps Calvados

Plaine et bocage Laize-Clinchamps Calvados vendredi 1 août 2025.

Plaine et bocage

Plaine et bocage 18 Route de la Vallée de l’Orne 14320 Laize-Clinchamps Calvados Normandie

Durée : Distance : 87500.0 Tarif :

Explorez les paysages variés de la plaine et du bocage normand avec ce parcours de 87,5 km. Ce circuit vous emmène à travers des sites historiques et naturels remarquables, tels que l’Église Saint-Firmin, le Château de Bretteville, et le Musée de la Mine. Vous passerez également par des lieux emblématiques comme le Pont du Coudray et le Val de Maizet, offrant une belle combinaison de nature et d’histoire.

+33 2 31 50 09 72

English : Plaine et bocage

Explore the varied landscapes of the Normandy plain and bocage with this 87.5 km route. This circuit takes you past remarkable historical and natural sites, such as the Church of Saint-Firmin, the Château de Bretteville, and the Musée de la Mine. You’ll also pass iconic sites such as Pont du Coudray and Val de Maizet, offering a beautiful combination of nature and history.

Deutsch :

Erkunden Sie auf dieser 87,5 km langen Strecke die abwechslungsreichen Landschaften der normannischen Ebene und der Bocage. Die Strecke führt Sie an bemerkenswerten historischen und natürlichen Stätten wie der Kirche Saint-Firmin, dem Schloss von Bretteville und dem Minenmuseum vorbei. Sie kommen auch an symbolträchtigen Orten wie der Pont du Coudray und dem Val de Maizet vorbei, die eine schöne Kombination aus Natur und Geschichte bieten.

Italiano :

Esplorate i variegati paesaggi della pianura e del bocage della Normandia su questo percorso di 87,5 km. L’itinerario passa accanto a notevoli siti storici e naturali come la Chiesa di Saint-Firmin, il Castello di Bretteville e il Museo della Miniera. Passerete anche per siti iconici come il Pont du Coudray e la Val de Maizet, offrendo una splendida combinazione di natura e storia.

Español :

Explore los variados paisajes de la llanura y el bocage de Normandía en esta ruta de 87,5 km. La ruta pasa por lugares históricos y naturales notables, como la iglesia de Saint-Firmin, el castillo de Bretteville y el Museo de la Mina. También pasará por lugares emblemáticos como el Pont du Coudray y el Val de Maizet, que ofrecen una hermosa combinación de naturaleza e historia.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-10 par Normandie Tourisme