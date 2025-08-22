Pauparelle Meyrueis Lozère

Pauparelle Marche nordique Difficulté moyenne

Pauparelle Avenue Martel 48150 Meyrueis Lozère Occitanie

Durée : 240 Distance : 11896.0 Tarif :

Du plateau aride des causses au contrefort du puech Pounchut, cette balade conduit à la découverte de la haute vallée de la Jonte et ses contrastes.

Difficulté moyenne

http://www.cevennes-gorges-du-tarn.com/ +33 4 66 45 01 14

English :

From the arid plateau of the causses to the foothills of the Puech Pounchut, this walk leads to the discovery of the upper Jonte valley and its contrasts.

Deutsch :

Von der trockenen Hochebene der Causses bis zu den Ausläufern des Puech Pounchut führt diese Wanderung zur Entdeckung des oberen Jonte-Tals und seiner Kontraste.

Italiano :

Dall’arido altopiano delle causses alle pendici del Puech Pounchut, questa passeggiata vi porta a scoprire i contrasti dell’alta valle di Jonte.

Español :

Desde la árida meseta de las causses hasta las estribaciones del Puech Pounchut, este paseo le lleva a descubrir los contrastes del alto valle del Jonte.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-14 par CDT Lozère