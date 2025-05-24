Pays des sorciers Sens-Beaujeu Cher

Pays des sorciers Sens-Beaujeu Cher vendredi 1 août 2025.

Pays des sorciers A cheval

Pays des sorciers Sens Beaujeu 18300 Sens-Beaujeu Cher Centre-Val de Loire

Durée : Distance : 50000.0 Tarif :

Pour tous ceux qui aiment le relief et les paysages de vignoble, c’est LE circuit idéal, à condition de prendre son temps et de profiter des nombreux hébergements et gîtes du circuit et de la ville de Sancerre qui mérite largement quelques heures de visite !

English :

For all those who love relief and vineyard landscapes, this is THE ideal tour, provided you take your time and enjoy the many accommodations and gîtes along the way, and the town of Sancerre, which is well worth a few hours’ visit!

Deutsch :

Für alle, die das Relief und die Weinberglandschaften lieben, ist dies DIE ideale Tour, vorausgesetzt, Sie nehmen sich Zeit und nutzen die zahlreichen Unterkünfte und Herbergen entlang der Strecke und die Stadt Sancerre, die durchaus ein paar Stunden Besuch wert ist!

Italiano :

Per tutti coloro che amano il paesaggio e i vigneti, questo è IL tour ideale, a patto di prendersi il tempo necessario e di approfittare dei numerosi alloggi e gîtes presenti sul percorso e della città di Sancerre, che merita una visita di qualche ora!

Español :

Para todos los amantes del paisaje y de los viñedos, éste es EL recorrido ideal, siempre que se tome su tiempo y aproveche los numerosos alojamientos y casas rurales de la ruta y la ciudad de Sancerre, ¡que bien merece una visita de unas horas!

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-24 par SIT Centre-Val de Loire