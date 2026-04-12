Sens-Beaujeu

Randonnée du Muguet

Route de la Chapelotte Sens-Beaujeu Cher

Tarif : 3 – 3 – EUR

3

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 07:00:00

fin : 2026-05-02 09:30:00

Date(s) :

2026-05-02

La mythique Randonnée du Muguet de Sens Beaujeu !

3 parcours: 19 km, 12 km et le parcours enfant de 6 km avec des énigmes à résoudre !Familles

La mythique Randonnée du Muguet de Sens Beaujeu !

3 parcours: 19 km, 12 km et le parcours enfant de 6 km avec des énigmes à résoudre ! 3 .

Route de la Chapelotte Sens-Beaujeu 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 6 42 26 00 92

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English :

Get ready for a day of outdoor adventure!

An epic hike with three different routes to suit all levels and tastes!

7 km 12 km and 22 km

L’événement Randonnée du Muguet Sens-Beaujeu a été mis à jour le 2026-04-12 par Office de tourisme du Grand Sancerrois