Randonnée du Muguet Sens-Beaujeu
Randonnée du Muguet Sens-Beaujeu samedi 2 mai 2026.
Sens-Beaujeu
Randonnée du Muguet
Route de la Chapelotte Sens-Beaujeu Cher
Tarif : 3 – 3 – EUR
3
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 07:00:00
fin : 2026-05-02 09:30:00
Date(s) :
2026-05-02
La mythique Randonnée du Muguet de Sens Beaujeu !
3 parcours: 19 km, 12 km et le parcours enfant de 6 km avec des énigmes à résoudre !Familles
La mythique Randonnée du Muguet de Sens Beaujeu !
3 parcours: 19 km, 12 km et le parcours enfant de 6 km avec des énigmes à résoudre ! 3 .
Route de la Chapelotte Sens-Beaujeu 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 6 42 26 00 92
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Get ready for a day of outdoor adventure!
An epic hike with three different routes to suit all levels and tastes!
7 km 12 km and 22 km
L’événement Randonnée du Muguet Sens-Beaujeu a été mis à jour le 2026-04-12 par Office de tourisme du Grand Sancerrois
À voir aussi à Sens-Beaujeu (Cher)
- Récital piano Sens-Beaujeu 21 avril 2026
- Pays des sorciers Sens-Beaujeu Cher 1 mai 2026