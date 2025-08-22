Perruchet et ses migrateurs n°4 La Loupe Eure-et-Loir

Perruchet et ses migrateurs n°4 En VTC

Perruchet et ses migrateurs n°4 Place de la Gare 28240 La Loupe Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Les prémices du Perche se font sentir lors de cette promenade en vélo au sud de La Loupe. Découvertes naturelles et culturelles sont au rendez-vous.

English : Perruchet et ses migrateurs n°4

Le Perche feels tantalising close along this cycling trail south of La Loupe, as you indulge in a spot of nature and culture alike.

Deutsch : Perruchet und seine Zugvögel

Die Anfänge des Perche zeigen sich bei dieser Radtour im Süden von La Loupe. Natur und Kultur sind hierbei zu erkunden.

Italiano :

L’inizio della regione del Perche si percepisce in questa escursione in bicicletta a sud di La Loupe. Le scoperte naturali e culturali sono all’ordine del giorno.

Español :

Los inicios de la región de Perche se perciben en este paseo en bicicleta al sur de La Loupe. Los descubrimientos naturales y culturales están a la orden del día.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-02 par SIT Centre-Val de Loire