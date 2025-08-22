Petite balade dans les bois de Gouise Gouise Allier

Petite balade dans les bois de Gouise

Petite balade dans les bois de Gouise Pisseloup 03340 Gouise Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Cette boucle invite les petits et les plus grands découvrir les jolis bois de la Sologne bourbonnaise pour profiter d’une balade bucolique dans un cadre naturel préservé.

http://www.moulins-tourisme.com/ +33 4 70 44 14 14

English : Bike ride in Gouise woods

This loop invites younger and older ones to discover the beautiful woods of the Sologne bourbonnaise area. Enjoy a bucolic stroll in a natural preserved area.

Deutsch :

Dieser Rundweg lädt Groß und Klein dazu ein, die hübschen Wälder der Sologne bourbonnaise zu entdecken und einen idyllischen Spaziergang in einer geschützten Naturlandschaft zu genießen.

Italiano :

Questo anello invita grandi e piccini a scoprire gli splendidi boschi della Sologne Bourbonnaise e a godersi una passeggiata bucolica in un ambiente naturale preservato.

Español :

Este bucle invita a grandes y pequeños a descubrir los hermosos bosques de la Sologne Bourbonnaise y a disfrutar de un bucólico paseo en un entorno natural preservado.

