Petite balade dans les bois de Gouise Gouise Allier
Petite balade dans les bois de Gouise Pisseloup 03340 Gouise Allier Auvergne-Rhône-Alpes
Cette boucle invite les petits et les plus grands découvrir les jolis bois de la Sologne bourbonnaise pour profiter d’une balade bucolique dans un cadre naturel préservé.
http://www.moulins-tourisme.com/ +33 4 70 44 14 14
English : Bike ride in Gouise woods
This loop invites younger and older ones to discover the beautiful woods of the Sologne bourbonnaise area. Enjoy a bucolic stroll in a natural preserved area.
Deutsch :
Dieser Rundweg lädt Groß und Klein dazu ein, die hübschen Wälder der Sologne bourbonnaise zu entdecken und einen idyllischen Spaziergang in einer geschützten Naturlandschaft zu genießen.
Italiano :
Questo anello invita grandi e piccini a scoprire gli splendidi boschi della Sologne Bourbonnaise e a godersi una passeggiata bucolica in un ambiente naturale preservato.
Español :
Este bucle invita a grandes y pequeños a descubrir los hermosos bosques de la Sologne Bourbonnaise y a disfrutar de un bucólico paseo en un entorno natural preservado.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-06-05 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme