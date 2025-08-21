PR 35 Randonnée en vallée du Luzeray Gouise Allier

PR 35 Randonnée en vallée du Luzeray

PR 35 Randonnée en vallée du Luzeray Parking de la mairie 03340 Gouise Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Ce circuit vous permettra de découvrir la diversité des paysages de la commune avec notamment la Sologne Bourbonnaise et ses haies caractéristiques. Vous apprécierez un très joli panorama au niveau du domaine des Combres.

English :

This circuit will enable you to discover the diversity of the commune’s landscapes, including the Sologne Bourbonnaise and its characteristic hedges. There’s a lovely panoramic view from the Domaine des Combres.

Deutsch :

Auf dieser Strecke können Sie die vielfältigen Landschaften der Gemeinde entdecken, insbesondere die Sologne Bourbonnaise mit ihren charakteristischen Hecken. Auf der Höhe der Domaine des Combres werden Sie ein sehr schönes Panorama genießen.

Italiano :

Questo percorso permette di scoprire la diversità dei paesaggi del comune, tra cui la Sologne Bourbonnaise e le sue caratteristiche siepi. Dal Domaine des Combres si gode di una bella vista panoramica.

Español :

Este sendero permite descubrir la diversidad de los paisajes del municipio, incluida la Sologne Bourbonnaise y sus característicos setos. Desde el Domaine des Combres se disfruta de una hermosa vista panorámica.

