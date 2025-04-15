Pont-du-casse, le circuit du chêne Pont-du-Casse Lot-et-Garonne

Casse qui signifie chêne ou bois de chêne en occitan a donné son nom à ce village de la périphérie agenaise. Des pentes un peu fortes rythment cette randonnée dans les premiers contreforts des coteaux du Pays de Serres.

English : Pont-du-casse, le circuit du chêne

Casse, which means oak or oak wood in Occitan, gave its name to this village on the outskirts of Agen. Slightly steep slopes punctuate this hike in the first foothills of the Pays de Serres.

Deutsch : Pont-du-casse, le circuit du chêne

Casse, das im Okzitanischen Eiche oder Eichenholz bedeutet, hat diesem Dorf am Stadtrand von Agen seinen Namen gegeben. Die Wanderung durch die ersten Ausläufer der Hänge des Pays de Serres ist von starken Steigungen geprägt.

Italiano :

Casse, che in occitano significa quercia o bosco di querce, ha dato il nome a questo villaggio alla periferia di Agen. Pendii leggermente ripidi punteggiano questa passeggiata nelle prime propaggini del Pays de Serres.

Español : Pont-du-casse, le circuit du chêne

Casse, que significa roble o bosque de robles en occitano, dio nombre a este pueblo de las afueras de Agen. Las pendientes ligeramente pronunciadas marcan este paseo en las primeras estribaciones del Pays de Serres.

