Pont-du-Casse, longue randonnée dans les coteaux de Serres Pont-du-Casse Lot-et-Garonne

Pont-du-Casse, longue randonnée dans les coteaux de Serres A pieds Difficile

Pont-du-Casse, longue randonnée dans les coteaux de Serres 47480 Pont-du-Casse Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 17200.0

Cette longue randonnée dans la campagne agenaise, vous fera découvrir, dans le relief accidenté des coteaux du Pays de Serres, grandes fermes, maisons de caractères, pigeonniers, vergers et cultures traditionnelles…

Difficile

+33 5 53 66 14 14

English : Pont-du-Casse, longue randonnée dans les coteaux de Serres

This long hike in the Agen countryside, will make you discover, in the uneven relief of the hillsides of the Pays de Serres, large farms, houses of character, dovecotes, orchards and traditional cultures…

Deutsch : Pont-du-Casse, longue randonnée dans les coteaux de Serres

Auf dieser langen Wanderung durch die Landschaft um Agen werden Sie in dem zerklüfteten Relief der Hänge des Pays de Serres große Bauernhöfe, charaktervolle Häuser, Taubenschläge, Obstgärten und traditionelle Kulturen entdecken…

Italiano :

Questa lunga passeggiata nella campagna di Agen vi porterà attraverso il terreno accidentato del Pays de Serres, con le sue grandi fattorie, le case di carattere, le piccionaie, i frutteti e le colture tradizionali…

Español : Pont-du-Casse, longue randonnée dans les coteaux de Serres

Este largo paseo por la campiña de Agen le llevará por el terreno accidentado del Pays de Serres, con sus grandes granjas, casas de carácter, palomares, huertos y cultivos tradicionales…

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-11-22 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine