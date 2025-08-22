PR 1 Circuit nature d’Aubigny Aubigny Allier
PR 1 Circuit nature d’Aubigny Aubigny Allier vendredi 1 mai 2026.
PR 1 Circuit nature d’Aubigny
PR 1 Circuit nature d’Aubigny 9 lotissement la Maronnerie 03460 Aubigny Allier Auvergne-Rhône-Alpes
Ce circuit vous permettra d’observer l’église Saint Genest datant du XIIème, ainsi que le château d’Aubigny daté de la fin du XIXème siècle.
http://www.moulins-tourisme.com/ +33 4 70 44 14 14
English :
This circuit will allow you to observe the Saint Genest church dating from the XIIth century, as well as the Aubigny castle dating from the end of the XIXth century.
Deutsch :
Auf diesem Rundgang können Sie die Kirche Saint Genest aus dem 12. Jahrhundert und das Schloss von Aubigny aus dem späten 19.
Italiano :
Questo circuito vi permetterà di osservare la chiesa di Saint Genest, risalente al XII secolo, e il castello di Aubigny, risalente alla fine del XIX secolo.
Español :
Este circuito le permitirá observar la iglesia de Saint Genest, del siglo XII, así como el castillo de Aubigny, de finales del siglo XIX.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-12-19 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme