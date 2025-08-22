PR 8 Entre terre et vigne Chemilly Allier

PR 8 Entre terre et vigne

PR 8 Entre terre et vigne Place Saint-Denis 03210 Chemilly Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Sur ce circuit, particulièrement agréable l’été, marchez entre terres, vignes et châteaux pour découvrir les pépites de notre territoire comme le château des Ramillons et le château des Foucauds ainsi que de beaux panoramas sur le bocage bourbonnais.

English :

On this route, which is particularly pleasant in summer, walk through fields, vineyards and castles to discover the nuggets of our territory, such as the Château des Ramillons and the Château des Foucauds, as well as beautiful panoramas of the Bourbonnais bocage.

Deutsch :

Auf dieser Strecke, die im Sommer besonders angenehm ist, wandern Sie zwischen Land, Weinbergen und Schlössern, um die Nuggets unserer Gegend wie das Château des Ramillons und das Château des Foucauds sowie schöne Panoramen über die Bocage Bourbonnais zu entdecken.

Italiano :

Su questo percorso, particolarmente piacevole in estate, si attraversano terreni agricoli, vigneti e castelli per scoprire i gioielli della nostra regione, come lo Château des Ramillons e lo Château des Foucauds, oltre a splendide viste sul bocage di Bourbonnais.

Español :

En esta ruta, especialmente agradable en verano, camine entre tierras de cultivo, viñedos y castillos para descubrir las pepitas de nuestra región, como el castillo des Ramillons y el castillo des Foucauds, así como hermosas vistas sobre el bocage de Bourbonnais.

