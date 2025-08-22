PR des treize Places Puiseaux Loiret

PR des treize Places A pieds

PR des treize Places 7 Rue de Paris 45390 Puiseaux Loiret Centre-Val de Loire

Durée : 60 Distance : 4300.0 Tarif :

Promenade au cœur de la ville de Puiseaux, connue notamment pour son splendide clocher tors.

English :

Walk in the heart of the town of Puiseaux, known in particular for its splendid twisted bell tower.

Deutsch :

Spaziergang durch das Herz der Stadt Puiseaux, die vor allem für ihren prächtigen verdrehten Glockenturm bekannt ist.

Italiano :

Passeggiata nel cuore della città di Puiseaux, nota in particolare per il suo splendido campanile contorto.

Español :

Pasee por el corazón de la ciudad de Puiseaux, conocida sobre todo por su espléndido campanario torcido.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-19 par SIT Centre-Val de Loire