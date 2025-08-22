PR des treize Places Puiseaux Loiret
PR des treize Places Puiseaux Loiret vendredi 1 mai 2026.
PR des treize Places A pieds
PR des treize Places 7 Rue de Paris 45390 Puiseaux Loiret Centre-Val de Loire
Durée : 60 Distance : 4300.0 Tarif :
Promenade au cœur de la ville de Puiseaux, connue notamment pour son splendide clocher tors.
English :
Walk in the heart of the town of Puiseaux, known in particular for its splendid twisted bell tower.
Deutsch :
Spaziergang durch das Herz der Stadt Puiseaux, die vor allem für ihren prächtigen verdrehten Glockenturm bekannt ist.
Italiano :
Passeggiata nel cuore della città di Puiseaux, nota in particolare per il suo splendido campanile contorto.
Español :
Pasee por el corazón de la ciudad de Puiseaux, conocida sobre todo por su espléndido campanario torcido.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-19 par SIT Centre-Val de Loire