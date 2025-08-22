PR du Larris Briarres-sur-Essonne Loiret
PR du Larris Briarres-sur-Essonne Loiret vendredi 1 mai 2026.
PR du Larris En VTT
PR du Larris 50 Rue de la Gare 45390 Briarres-sur-Essonne Loiret Centre-Val de Loire
Durée : 90 Distance : 6800.0 Tarif :
Charmante promenade, entre la campagne beauceronne et la vallée de l’Essonne.
English :
Charming walk, between the Beauceronne countryside and the Essonne valley.
Deutsch :
Charmante Wanderung zwischen der Landschaft von Beauceron und dem Tal der Essonne.
Italiano :
Passeggiata affascinante, tra la campagna di Beauceronne e la valle dell’Essonne.
Español :
Encantador paseo, entre la campiña de Beauceronne y el valle de Essonne.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-19 par SIT Centre-Val de Loire