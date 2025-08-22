Sentier des moulins de la vallée de l’Essonne Briarres-sur-Essonne Loiret

Sentier des moulins de la vallée de l’Essonne A pieds

Sentier des moulins de la vallée de l’Essonne Place de l’église 45390 Briarres-sur-Essonne Loiret Centre-Val de Loire

Durée : 165 Distance : 10700.0 Tarif :

Ce parcours au coeur de la vallée de l’Essonne recèle de nombreux trésors qui s’offrent aux randonneurs.

De nombreux moulins à eau comme ceux de Tingrain ou de Châtillon témoignent de l’intense utilisation des eaux de l’Essonne autrefois. On y moulait les céréales cultivées sur le plateau beauceron

English : Sentier des moulins de la vallée de l’Essonne

This circuit in the heart of the Essonne Valley is home to various treasures for walkers. Several watermills like those of Tingrain or Châtillon, which bore witness to the intense use of Essonne waters long ago. Cereals which were grown in the Beauce countryside used to be ground here.

Deutsch :

Diese Strecke im Herzen des Essonne-Tals birgt zahlreiche Schätze, die sich dem Wanderer bieten.

Zahlreiche Wassermühlen wie die von Tingrain oder Châtillon zeugen davon, dass das Wasser der Essonne früher intensiv genutzt wurde. Hier wurde das auf dem Beauceron-Plateau angebaute Getreide gemahlen

Italiano :

Questo percorso nel cuore della valle dell’Essonne ha molti tesori da offrire agli escursionisti.

Numerosi mulini ad acqua, come quelli di Tingrain o di Châtillon, testimoniano l’intenso sfruttamento delle acque dell’Essonne nel passato. I cereali coltivati sull’altopiano di Beauceron venivano maci

Español :

Numerosos tesoros aguardan a los senderistas en este recorrido por el valle de Essone.

Innumerables molinos de agua, como los de Tingrain o Châtillon, son testigos de la intensa explotación de la que fueron objeto las aguas del Essone en otros tiempos.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-04 par SIT Centre-Val de Loire