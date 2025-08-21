PR N°14 Médis Médis Charente-Maritime
PR N°14 Médis Médis Charente-Maritime vendredi 1 mai 2026.
PR N°14 Médis
PR N°14 Médis Rue des Sports (départ) 17600 Médis Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
Durée : Distance : Tarif :
Au départ de la salle polyvalente rue des sports, à Medis, ce circuit vous propose de jolis chemins entre campagne et bois.
https://royanatlantique.loopi-velo.fr/parcours/a-pied/50d6dc92-63c3-43ba-b4ab-f398f8a3b408/pr14-par-la-campagne-et-les-bois +33 5 46 08 21 00
English :
Departing from the Salle polyvalente in Rue des Sports, Medis, this circuit takes you along pretty paths through countryside and woods.
Deutsch :
Diese Strecke beginnt an der Mehrzweckhalle in der Rue des Sports in Medis und führt Sie über schöne Wege zwischen Land und Wald.
Italiano :
Partendo dalla sala polifunzionale di Rue des Sports, a Medis, questo percorso si snoda lungo bei sentieri attraverso la campagna e i boschi.
Español :
Partiendo de la sala polivalente de la Rue des Sports, en Medis, este sendero le llevará por bonitos caminos a través del campo y el bosque.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-29 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme