Sentier Détours N°2 Médis Médis Charente-Maritime

Sentier Détours N°2 Médis

Sentier Détours N°2 Médis Place du Général de Gaulle (départ) 17600 Médis Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : Tarif :

Ce Sentier Détours permet de de découvrir le secteur ouest de la commune de Médis, de la Place Charles de Gaulle vers les secteurs boisés en périphérie du bourg via le Parcours Nord .

https://royanatlantique.loopi-velo.fr/parcours/a-pied/a2c0e2a5-35b3-4fcd-b98a-a5ecf162a42b/detours-a-pied-2-medis +33 5 46 08 21 00

English :

This Sentier Détours (detour trail) allows you to discover the western sector of the Médis commune, from Place Charles de Gaulle to the wooded areas on the outskirts of the village via the Parcours Nord .

Deutsch :

Dieser Sentier Détours ermöglicht es, den westlichen Teil der Gemeinde Médis zu entdecken, vom Place Charles de Gaulle über den Parcours Nord zu den bewaldeten Gebieten am Rande des Dorfes.

Italiano :

Questo Sentier Détours permette di scoprire la parte occidentale di Médis, da Place Charles de Gaulle alle zone boschive alla periferia del villaggio attraverso il Parcours Nord .

Español :

Este Sentier Détours (sendero de excursiones) le permite descubrir la parte oeste de Médis, desde la plaza Charles de Gaulle hasta las zonas boscosas de las afueras del pueblo a través del Parcours Nord .

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-02 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme