Sentier Détours N°1 Médis Médis Charente-Maritime
Sentier Détours N°1 Médis Médis Charente-Maritime vendredi 1 mai 2026.
Sentier Détours N°1 Médis
Sentier Détours N°1 Médis Avenue du 4ème Zouave (départ) 17600 Médis Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
Durée : Distance : Tarif :
Le Sentier Détours de Médis permet de découvrir la commune hors des sentiers battus via le Parcours Sud .
https://royanatlantique.loopi-velo.fr/parcours/a-pied/29d17cfe-0135-4ec8-b951-0b7164c9926f/detours-a-pied-1-medis +33 5 46 08 21 00
English :
The Sentier Détours de Médis allows you to discover the commune off the beaten track via the Parcours Sud .
Deutsch :
Der Sentier Détours de Médis ermöglicht es, die Gemeinde abseits der ausgetretenen Pfade über den Parcours Sud zu erkunden.
Italiano :
Il Sentier Détours de Médis vi porta fuori dai sentieri battuti per scoprire il comune attraverso il Parcours Sud .
Español :
El Sentier Détours de Médis (Sendero Desvíos de Médis) le lleva fuera de los caminos trillados para descubrir el municipio a través del Parcours Sud .
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-22 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme