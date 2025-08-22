Sentier Détours N°1 Médis Médis Charente-Maritime

Sentier Détours N°1 Médis

Sentier Détours N°1 Médis Avenue du 4ème Zouave (départ) 17600 Médis Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Le Sentier Détours de Médis permet de découvrir la commune hors des sentiers battus via le Parcours Sud .

https://royanatlantique.loopi-velo.fr/parcours/a-pied/29d17cfe-0135-4ec8-b951-0b7164c9926f/detours-a-pied-1-medis +33 5 46 08 21 00

English :

The Sentier Détours de Médis allows you to discover the commune off the beaten track via the Parcours Sud .

Deutsch :

Der Sentier Détours de Médis ermöglicht es, die Gemeinde abseits der ausgetretenen Pfade über den Parcours Sud zu erkunden.

Italiano :

Il Sentier Détours de Médis vi porta fuori dai sentieri battuti per scoprire il comune attraverso il Parcours Sud .

Español :

El Sentier Détours de Médis (Sendero Desvíos de Médis) le lleva fuera de los caminos trillados para descubrir el municipio a través del Parcours Sud .

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-22 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme