PR N°16 Sablonceaux Sablonceaux Charente-Maritime

PR N°16 Sablonceaux

PR N°16 Sablonceaux Abbaye de Sablonceaux (départ) 17600 Sablonceaux Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Au départ de l’admirable abbaye, une jolie balade vous est proposée entre forêt et champs.

Une balade en forêt sur le chemin autrefois emprunté par les prêtres qui se rendaient de l’abbaye de Sablonceaux à Saint-Romain-de-Benet.

https://royanatlantique.loopi-velo.fr/parcours/a-pied/1e5d95f9-e30f-46b6-976d-6af3d1acf2b3/pr-16-les-chemin-des-pretres +33 5 46 08 21 00

English :

Starting from the admirable abbey, you can enjoy a lovely walk through forest and fields.

A stroll through the forest on the path once used by priests on their way from Sablonceaux Abbey to Saint-Romain-de-Benet.

Deutsch :

Ausgehend von der bewundernswerten Abtei wird Ihnen ein schöner Spaziergang zwischen Wald und Feldern angeboten.

Ein Waldspaziergang auf dem Weg, den früher die Priester auf ihrem Weg von der Abtei von Sablonceaux nach Saint-Romain-de-Benet benutzten.

Italiano :

Partendo dall’ammirabile abbazia, si può fare una bella passeggiata tra boschi e campi.

Una passeggiata nella foresta lungo il sentiero che un tempo i sacerdoti percorrevano per andare dall’abbazia di Sablonceaux a Saint-Romain-de-Benet.

Español :

Partiendo de la admirable abadía, podrá disfrutar de un bonito paseo por el bosque y los campos.

Un paseo por el bosque a lo largo del sendero que antaño utilizaban los sacerdotes en su camino desde la abadía de Sablonceaux hasta Saint-Romain-de-Benet.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-29 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme