Sentier Détours N°1 Sablonceaux Sablonceaux Charente-Maritime

Sentier Détours N°1 Sablonceaux Sablonceaux Charente-Maritime vendredi 1 août 2025.

Sentier Détours N°1 Sablonceaux

Sentier Détours N°1 Sablonceaux Chemin de Compostelle 17600 Sablonceaux Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : Tarif :

Ce Sentier Détours permet de découvrir la commune de Sablonceaux, et d’admirer son Abbaye.

https://royanatlantique.loopi-velo.fr/parcours/a-pied/a4df4597-95f6-42a1-90ea-04997edb2ddc/detours-a-pied-sablonceaux +33 5 46 08 21 00

English :

This Sentier Détours (detour trail) allows you to discover the commune of Sablonceaux, and admire its Abbey.

Deutsch :

Auf diesem Sentier Détours können Sie die Gemeinde Sablonceaux entdecken und ihre Abtei bewundern.

Italiano :

Questo Sentier Détours (sentiero delle deviazioni) comprende la città di Sablonceaux e la sua abbazia.

Español :

Este Sentier Détours recorre la ciudad de Sablonceaux y su abadía.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-22 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme