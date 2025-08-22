PR N°6 Mortagne-sur-Gironde Mortagne-sur-Gironde Charente-Maritime

PR N°6 Mortagne-sur-Gironde

PR N°6 Mortagne-sur-Gironde Rue du Port (départ) 17120 Mortagne-sur-Gironde Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Cette balade au départ du port de Mortagne vous permettra d’admirer de la place Bel-Air, le superbe point de vue sur le port et l’estuaire. Entre chemins herbeux, champs et de nombreuses vues sur l’estuaire.

https://royanatlantique.loopi-velo.fr/parcours/a-pied/a0c3eda1-bc24-4650-8a14-88c408b1a361/pr6-les-falaises-mortes +33 5 46 08 21 00

English :

Departing from the port of Mortagne, this walk offers a superb view of the port and estuary from Place Bel-Air. Between grassy paths, fields and numerous views of the estuary.

Deutsch :

Bei dieser Wanderung, die am Hafen von Mortagne beginnt, können Sie vom Place Bel-Air aus den herrlichen Ausblick auf den Hafen und die Mündung bewundern. Zwischen grasbewachsenen Wegen, Feldern und zahlreichen Ausblicken auf die Mündung.

Italiano :

Questa passeggiata parte dal porto di Mortagne, dove si può ammirare la superba vista del porto e dell’estuario dalla Place Bel-Air. Ci sono sentieri erbosi, campi e molte viste sull’estuario.

Español :

Este paseo parte del puerto de Mortagne, donde podrá admirar las magníficas vistas del puerto y el estuario desde la Place Bel-Air. Hay caminos de hierba, campos y muchas vistas sobre el estuario.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-29 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme