Prés-bois des Bâties Mouthe Doubs

Prés-bois des Bâties Chez Liadet, Mouthe 25240 Mouthe Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Sentier pédagogique sur le thème des alpages des Montagnes du Jura et l’adaptation de la vie en altitude. Site de l’Espace Naturel Sensible.

English :

Educational trail on the theme of mountain pastures in the Jura Mountains and adapting to life at altitude. Site of the Espace Naturel Sensible.

Deutsch :

Lehrpfad zum Thema Almen in den Jura-Bergen und die Anpassung des Lebens in der Höhe. Website des Espace Naturel Sensible.

Italiano :

Percorso didattico sul tema degli alpeggi del Giura e dell’adattamento alla vita in quota. Sito dell’Espace Naturel Sensible.

Español :

Recorrido pedagógico sobre el tema de los pastos de montaña del Jura y la adaptación a la vida en altitud. Sitio del Espace Naturel Sensible.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data