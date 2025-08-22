Pressignac Sentier Camp de César et Cigogne Pressignac Charente
Pressignac Sentier Camp de César et Cigogne Pressignac Charente vendredi 1 mai 2026.
Pressignac Sentier Camp de César et Cigogne
Pressignac Sentier Camp de César et Cigogne Valette 16150 Pressignac Charente Nouvelle-Aquitaine
Durée : Distance : Tarif :
Point de départ valette
Balisage vert
https://www.cirkwi.com/fr/circuit/430090 +33 5 45 84 22 22
English :
Starting point: valette
Green markings
Deutsch :
Startpunkt: valette
Grüne Markierung
Italiano :
Punto di partenza valette
Segnaletica verde
Español :
Punto de partida valette
Señalización verde
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-07-11 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme