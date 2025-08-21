Sentier Jean-Claude Martin, sur les traces de l’impact d’une météorite Pressignac Charente
Sentier Jean-Claude Martin, sur les traces de l’impact d’une météorite Pressignac Charente vendredi 1 mai 2026.
Sentier Jean-Claude Martin, sur les traces de l’impact d’une météorite
Sentier Jean-Claude Martin, sur les traces de l’impact d’une météorite 16150 Pressignac Charente Nouvelle-Aquitaine
Durée : Distance : Tarif :
Ce sentier à thème d’une longueur de 5km, vous mènera à la découverte d’une particularité du territoire la brèche d’impactite. Ce matériaux résulte de la chute d’une météorite, tombée là il y a quelques 214 Millions d’années… partez à sa rencontre !
+33 5 45 84 22 22
English :
This theme trail, 5km long, will lead you to the discovery of a peculiarity of the territory: the impactite breach. This material results from the fall of a meteorite, which fell there some 214 million years ago… go and meet it!
Deutsch :
Dieser 5 km lange Themenweg führt Sie zu einer Besonderheit der Region: dem Impaktit-Steinbruch. Dieses Material ist das Ergebnis eines Meteoriteneinschlags, der vor etwa 214 Millionen Jahren hier niederging… Machen Sie sich auf den Weg zu ihm!
Italiano :
Questo percorso tematico di 5 km vi porterà a scoprire una particolarità del territorio: la spaccatura dell’impactite. Questo materiale è il risultato di un meteorite caduto lì circa 214 milioni di anni fa? Andate a conoscerlo!
Español :
Este sendero temático de 5 km le llevará a descubrir una particularidad del territorio: la grieta de la impactita. Este material es el resultado de un meteorito que cayó allí hace unos 214 millones de años… ¡vaya a conocerlo!
Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-12-20 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme