Pressignac sentier de la Guerlie Pressignac Charente

Pressignac sentier de la Guerlie 16150 Pressignac Charente Nouvelle-Aquitaine

Ce sentier vous permet de découvrir le site du Lac de Haute Charente

English :

This trail allows you to discover the Lac de Haute Charente site

Deutsch :

Auf diesem Pfad können Sie die Stätte des Sees von Haute Charente entdecken

Italiano :

Questo percorso permette di scoprire il sito del Lac de Haute Charente

Español :

Este sendero permite descubrir el paraje del Lac de Haute Charente

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-07-30 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme