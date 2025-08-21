Pressignac sentier de la Guerlie Pressignac Charente
Pressignac sentier de la Guerlie Pressignac Charente vendredi 1 mai 2026.
Pressignac sentier de la Guerlie
Pressignac sentier de la Guerlie 16150 Pressignac Charente Nouvelle-Aquitaine
Durée : Distance : Tarif :
Ce sentier vous permet de découvrir le site du Lac de Haute Charente
https://www.cirkwi.com/fr/circuit/376677-pressignac-sentier-de-la-guerlie +33 5 45 84 22 22
English :
This trail allows you to discover the Lac de Haute Charente site
Deutsch :
Auf diesem Pfad können Sie die Stätte des Sees von Haute Charente entdecken
Italiano :
Questo percorso permette di scoprire il sito del Lac de Haute Charente
Español :
Este sendero permite descubrir el paraje del Lac de Haute Charente
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-07-30 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme