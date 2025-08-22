Promenade confort Verger conservatoire de la Ballastière Bourg-Saint-Maurice Savoie

Promenade confort Verger conservatoire de la Ballastière

Promenade confort Verger conservatoire de la Ballastière 105 Place de la Gare 73700 Bourg-Saint-Maurice Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Une conception nouvelle de verger à découvrir et à vivre en se promenant dans ce bel ensemble, situé sur une butte surplombant l’Isère et au cœur d’une région où les prés vergers traditionnels, associant herbages et fruits, sont encore très présents.

https://www.lesarcs.com/ +33 4 79 07 12 57

English : Easy-going walk: La Ballastière conservation orchard

A new concept of orchard to be discovered and experienced during a walk in this beautiful setting, located on a hillock overlooking the Isère and at the heart of a region where traditional orchards, combining grasslands and fruit trees, are still a regular feature.

Deutsch :

Eine neue Konzeption von Obstgärten, die es bei einem Spaziergang durch diesen schönen Komplex zu entdecken und zu erleben gilt. Er liegt auf einer Anhöhe über der Isère und im Herzen einer Region, in der die traditionellen Obstwiesen, die Gras und Obst kombinieren, noch sehr präsent sind.

Italiano :

Un nuovo concetto di frutteto da scoprire e sperimentare passeggiando in questo splendido complesso, situato su una collinetta che domina l’Isère e nel cuore di una regione in cui i tradizionali prati di frutteti, che combinano erba e frutta, sono ancora molto presenti.

Español :

Un nuevo concepto de huerto que hay que descubrir y experimentar paseando por este bello complejo, situado en una loma que domina el Isère y en el corazón de una región en la que los tradicionales prados de huerta, que combinan hierba y fruta, siguen estando muy presentes.

