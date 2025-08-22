Itinéraire VAE L’Aiguille Grive Bourg-Saint-Maurice Savoie

Itinéraire VAE L’Aiguille Grive

Itinéraire VAE L’Aiguille Grive 73700 Bourg-Saint-Maurice Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Choisissez le vélo à assistance électrique pour découvrir le cœur des vallées de Tarentaise Vanoise. Sur des chemins faciles, balisés et peu fréquentés, vous avez la promesse de profiter des plus beaux paysages et des pépites de notre territoire.

+33 4 79 07 12 57

English :

Choose the electrically assisted bike to discover the heart of the valleys of Tarentaise Vanoise. On easy, marked out and little frequented paths, you have the promise to enjoy the most beautiful landscapes and nuggets of our territory.

Deutsch :

Wählen Sie ein Fahrrad mit Elektrounterstützung, um die Täler von Tarentaise Vanoise zu erkunden. Auf leichten, markierten und wenig befahrenen Wegen können Sie die schönsten Landschaften und die Nuggets unserer Region genießen.

Italiano :

Scegliete una bicicletta a pedalata assistita per scoprire il cuore delle valli Tarentaise e Vanoise. Su sentieri facili, segnalati e poco battuti, potrete godere di alcuni dei più bei paesaggi e delle pepite della nostra regione.

Español :

Elija una bicicleta con asistencia eléctrica para descubrir el corazón de los valles de la Tarentaise Vanoise. Por senderos fáciles, señalizados y poco transitados, no dude en disfrutar de algunos de los paisajes y pepitas más bellos de nuestra región.

