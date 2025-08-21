Circuit voiture De Bourg Saint Maurice au Col de l’Iseran Bourg-Saint-Maurice Savoie

Circuit voiture De Bourg Saint Maurice au Col de l’Iseran

Circuit voiture De Bourg Saint Maurice au Col de l’Iseran Gare de Bourg St Maurice 73700 Bourg-Saint-Maurice Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Partez de 840 m à 2770m d’altitude en découvrant tout au long les villages traditionnels, le barrage de Tignes, la station de Val d’isère et le Col de l’Iseran, plus haut col de montagne routier de toutes les Alpes, reliant la Tarentaise et la Maurienne.

https://www.hautetarentaise.fr/ +33 4 12 05 09 94

English : Trip by car From Bourg Saint Maurice to the Col de l’Iseran

From 840m to 2770m of altitude discovering all along the traditional villages, the dam of Tignes, the resort of Val d’isère and the Col de l’Iseran, the highest road mountain pass of all the Alps, linking the Tarentaise and the Maurienne.

Deutsch :

Fahren Sie von 840 m auf 2770 m Höhe und entdecken Sie entlang der Strecke traditionelle Dörfer, den Staudamm von Tignes, den Ferienort Val d’isère und den Col de l’Iseran, den höchsten Straßenbergpass der gesamten Alpen, der die Tarentaise und die Maurienne miteinander verbindet.

Italiano :

Partite da un’altitudine di 840 m a 2770 m, alla scoperta dei villaggi tradizionali, della diga di Tignes, della stazione di Val d’Isère e del Col de l’Iseran, il passo più alto delle Alpi, che collega le regioni della Tarentaise e della Maurienne.

Español :

Partiendo de una altitud de 840 m a 2770 m, descubra los pueblos tradicionales, el embalse de Tignes, la estación de Val d’Isère y el Col de l’Iseran, el puerto de montaña más alto de los Alpes, que une las regiones de Tarentaise y Maurienne.

