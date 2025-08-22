Promenade dans la campagne icaunaise Coulanges-sur-Yonne Yonne

Promenade dans la campagne icaunaise A pieds Facile

Promenade dans la campagne icaunaise Route de Clamecy 89480 Coulanges-sur-Yonne Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Le point fort du village se trouve au bord de la rivière Yonne avec un espace de loisirs qui comprend un camping, une guinguette, des terrains de sport et un parcours de mini golf. La randonnée est essentiellement nature.

https://www.clamecyhautnivernais-tourisme.fr/ +33 3 86 27 02 51

English :

The village’s main attraction lies on the banks of the River Yonne, with a leisure area that includes a campsite, a guinguette, sports fields and a miniature golf course. Hiking is essentially nature-based.

Deutsch :

Der Schwerpunkt des Dorfes liegt am Ufer des Flusses Yonne mit einem Freizeitbereich, der einen Campingplatz, eine Guinguette, Sportplätze und einen Minigolfplatz umfasst. Beim Wandern wird hauptsächlich die Natur genossen.

Italiano :

L’attrazione principale del villaggio si trova sulle rive del fiume Yonne, con un’area ricreativa che comprende un campeggio, una guinguette, campi sportivi e un campo da minigolf. Le escursioni sono essenzialmente di tipo naturalistico.

Español :

El principal atractivo del pueblo se encuentra a orillas del río Yonne, con una zona de ocio que incluye un camping, una guinguette, campos deportivos y un minigolf. El senderismo se basa esencialmente en la naturaleza.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-04 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data