Coulanges-sur-Yonne

Vide Grenier

Place de l’hôtel de ville Coulanges-sur-yonne Coulanges-sur-Yonne Yonne

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 09:00:00

fin : 2026-05-24 18:00:00

Date(s) :

2026-05-24

Venez participer à un vide grenier animé par Gerald le dimanche 24 mai de 9h à 18h. Une buvette, restauration et pain beurre vous y sera également proposés. Si vous êtes exposant, le prix au mètre sera de 2 euros, et toute réservation se fera au 06 10 86 73 34. .

Place de l’hôtel de ville Coulanges-sur-yonne Coulanges-sur-Yonne 89480 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 10 86 73 34

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English : Vide Grenier

L’événement Vide Grenier Coulanges-sur-Yonne a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Clamecy Haut Nivernais