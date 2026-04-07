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Vide Grenier Place de l’hôtel de ville Coulanges-sur-Yonne

Vide Grenier Place de l’hôtel de ville Coulanges-sur-Yonne

Vide Grenier Place de l’hôtel de ville Coulanges-sur-Yonne dimanche 24 mai 2026.

Lieu : Place de l'hôtel de ville

Adresse : Coulanges-sur-yonne

Ville : 89480 Coulanges-sur-Yonne

Département : Yonne

Début : dimanche 24 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : 2 2 2 Autres Tarifs

Coulanges-sur-Yonne

Vide Grenier

Place de l’hôtel de ville Coulanges-sur-yonne Coulanges-sur-Yonne Yonne

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 09:00:00
fin : 2026-05-24 18:00:00

Date(s) :
2026-05-24

Venez participer à un vide grenier animé par Gerald le dimanche 24 mai de 9h à 18h. Une buvette, restauration et pain beurre vous y sera également proposés. Si vous êtes exposant, le prix au mètre sera de 2 euros, et toute réservation se fera au 06 10 86 73 34.   .

Place de l’hôtel de ville Coulanges-sur-yonne Coulanges-sur-Yonne 89480 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 10 86 73 34 

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English : Vide Grenier

L’événement Vide Grenier Coulanges-sur-Yonne a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Clamecy Haut Nivernais

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