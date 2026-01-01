Atelier floral Pivoine & Cie Pivoine & Cie Coulanges-sur-Yonne
Atelier floral Pivoine & Cie Pivoine & Cie Coulanges-sur-Yonne vendredi 30 janvier 2026.
Pivoine & Cie 6 Rue d’Auxerre Coulanges-sur-Yonne Yonne
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
Début : 2026-01-30 17:00:00
fin : 2026-01-31 18:30:00
2026-01-30
Atelier floral proposé par Pivoine & Cie Réservation sur les réseaux sociaux ou au 09 81 63 54 67 Place limitées ( 5 par atelier) Fin des inscriptions le 19 janvier .
Pivoine & Cie 6 Rue d’Auxerre Coulanges-sur-Yonne 89480 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 9 81 63 54 67 pivoineetcie89@gmail.com
