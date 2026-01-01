Atelier floral Pivoine & Cie Pivoine & Cie Coulanges-sur-Yonne

Atelier floral Pivoine & Cie

Pivoine & Cie 6 Rue d'Auxerre Coulanges-sur-Yonne Yonne

Tarif : 35 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date :

Début : 2026-01-30 17:00:00

fin : 2026-01-31 18:30:00

Date(s) :

2026-01-30

Atelier floral proposé par Pivoine & Cie Réservation sur les réseaux sociaux ou au 09 81 63 54 67 Place limitées ( 5 par atelier) Fin des inscriptions le 19 janvier .

Pivoine & Cie 6 Rue d’Auxerre Coulanges-sur-Yonne 89480 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 9 81 63 54 67 pivoineetcie89@gmail.com

